Брюссель, , 16:17 — REGNUM Ролевая игра Divinity: Original Sin 2 вышла на iPad и iPad Pro. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Новая версия Divinity: Original Sin 2 использует сенсорное управление планшета, но при этом поддерживает клавиатуру и мышь. Сообщается, что в неё также войдёт дополнение Gift Bag.

Divinity: Original Sin 2 — это изометрическая ролевая игра от бельгийской студии Larian Studios. Её релиз на PC состоялся в 2017 году.

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