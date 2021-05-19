Вашингтон, , 17:26 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили 27 851 новый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 19 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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В результате этого общее число заразившихся COVID-19 стало составлять более 33 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 857 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 587 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM,вчера, 18 мая, на территории США выявили 28 634 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, а 17 мая — 16 864, что стало одним из самых низких показателей за 2021 год.