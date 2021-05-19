Киев, , 16:15 — REGNUM Правительство Украины отказывается от регулирования цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики, заявил 19 мая премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующие изменения вступят в силу уже с 20 мая. Отныне цены на газ на Украине, отметил премьер, будет диктовать «конкурентный рынок».

«Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местной власти, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно — на тех условиях, которые будут на рынке», — заявил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины ввело режим специальных обязательствна рынке газа, согласно которому теплокоммунэнерго покупают газ по регулируемой цене, с 1 февраля нынешнего года. До этого, в январе, после очередного резкого повышения цены газа и других тарифов на энергоносители, в стране прошли масштабные акции протеста населения.