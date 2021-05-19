Бразилиа, , 16:15 — REGNUM Обыски прошли в квартире бразильского министра окружающей среды Рикарду Салеса по подозрению в причастности к незаконной вырубке леса, передаёт 19 мая Globo.

По данным полиции, обыски также проходят в минприроды Бразилии в рамках уголовного дела о незаконной вырубкой лесов и экспорте древесины. Также силовики получили доступ к информации о банковских счетах Салеса.

Расследование ведётся с начала года. Под подозрением также находятся сотрудники Института по защите окружающей среды Бразилии: должностей рискуют лишиться глава учреждения Эдуарду Бим и ещё девять чиновников.

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