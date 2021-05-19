Рига, , 16:14 — REGNUM Матчи стартующего в Латвии Чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдут без зрителей, однако и привычное «боление» компаниями болельщиков в спортивных барах и предприятиях общественного питания также невозможно. Об этом пишет Latvijas аvize со ссылкой на правила работы подобных заведений в период коронавируса.

Сообщается, что, хотя введены послабления в работе общепита и разрешено открыть летние террасы ресторанов и баров, там никому не удастся посмотреть пять матчей сборной Латвии. Дело в том, что поединки национальной команды начинаются в 20:15 по местному времени (совпадает с московским), а террасы, согласно новым правилам, могут быть открыты только до 21:00.

Председатель правления клуба друзей спорта Namej Янис Барканс назвал нынешнюю ситуацию обидной и досадной, ведь впервые за долгие годы мировое первенство будет домашним. Он призвал все равно постараться создать хоккейный праздник для всей Латвии.

«Я приглашаю всех болельщиков надеть футболку болельщика утром, по дороге на работу или в другие дни матчей сборной Латвии и прикрепить флаг Латвии к машине», — предложил Барканс.