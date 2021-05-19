Рига, , 16:13 — REGNUM Вступают в силу новые правила правительства Латвии по допуску людей на рабочие места в период коронавируса. Об этом сообщило издание Diena, отметив, что без защитных масок и не соблюдая положенной дистанции на рабочих местах или в одном помещении смогут одновременно находиться не более 20 человек, которые были привиты или переболели коронавирусом.

При этом все эпидемиологические требования должны быть соблюдены, если в комнате находится хотя бы один человек, чей статус вакцинации или факт болезни неизвестны. Новые правила не распространяются на мероприятия с участием более 20 человек в рабочем помещении.

Рабочие коллективы смогут доказать правомерность нахождения без масок фактом вакцинации или того, что люди переболели коронавирусом, предъявив карту вакцинации или соответствующую справку, отмечается в пояснениях кабинета министров Латвии.