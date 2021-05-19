Токио, , 16:11 — REGNUM Количество игр в сервисе Nintendo Switch Online превысило отметку в 100 проектов. Об этом 19 мая сообщает издание Eurogamer.

Nintendo анонсировала ещё пять проектов для Nintendo Switch Online — теперь в сервисе доступно 104 игры. Новинками стали Caveman Ninja, Magical Drop 2, Super Baseball Simulator 1.000, Spanky's Quest и Ninja JaJaMaru-kun.

Напомним, Nintendo Switch Online — это сервис подписки, который позволяет геймерам пользоваться сетевыми функциями в играх для консоли Nintendo Switch. Также он даёт бесплатный доступ к библиотеке игр с ретро-консолей Nintendo.

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