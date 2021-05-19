Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмоний развернуто 5543 коек. Помощь больным оказывают 14 взрослых и два детских стационара. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в связи с ростом заболеваемости в Петербурге в ближайшие дни будет развернуто более 450 дополнительных инфекционных коек, в том числе вновь будет расконсервирован «полевой» госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо».

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В настоящий момент под прием пациентов с коронавирусной инфекцией полностью переведены клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, больница Св. Георгия, Покровская больница, Городская больница №20 и ее поликлиника.

Также под прием пациентов с COVID-19 и пневмонией коечный фонд в городской Александровской больнице развернуто 500 коек, в городской больнице №40 — 130 коек, а в ее загородном пансионате «Заря» — еще 450 коек. В Мариинской больнице «под ковид» развернуты 92 койки, в городской больнице №15 — 165 коек, в Госпитале для ветеранов войн (стационар) — 307 коек, в Николаевской больнице — 400 коек, в федеральном СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России — 106 коек, в психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова — 186 коек.

Для заболевших ковидом детей койки подготовлены в детской больнице №5 им. Н.Ф. Филатова (362 койки) и в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете Минздрава России (15 коек).

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Напомним, за последнее время госпитализация с ковидом и пневмонией в Петербурге возросла на 25%. Растет и суточная цифра новых заражений коронавирусом.

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