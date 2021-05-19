Ярославль, , 16:08 — REGNUM В Ярославле начался демонтаж сделанных в 2020 году пролетов Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMе со ссылкой на мэрию Ярославля.

Демонтаж аварийный пролетов City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM сделанное пролетное строение на 10 опорах Добрынинского путепровода не прошло испытания и требует полной переделки. Теперь авариные пролеты вновь демонтируют, причем с соблюдением необходимых мер безопасности, чтобы путепровод не рухнул.

«Чтобы не допустить незапланированного обрушения были выставлены специальные вспомогательные конструкции. Демонтажные работы планируем завершить в течение 3−4 недель. После демонтажа первых двух пролётов начнём устройство новых пролетных строений», — заявил представить подрядчика ГК «ЕКС» Александр Огарков.

Аварийные пролеты City-yaroslavl.ru

Работы по замене пролетов продолжатся в течение 5 месяцев. Полностью ввести Добрынинский путепровод в эксплуатацию планируется до 1 ноября.

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