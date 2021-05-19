Ярославль, 19 мая 2021, 16:08 — REGNUM В Ярославле начался демонтаж сделанных в 2020 году пролетов Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMе со ссылкой на мэрию Ярославля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM сделанное пролетное строение на 10 опорах Добрынинского путепровода не прошло испытания и требует полной переделки. Теперь авариные пролеты вновь демонтируют, причем с соблюдением необходимых мер безопасности, чтобы путепровод не рухнул.
«Чтобы не допустить незапланированного обрушения были выставлены специальные вспомогательные конструкции. Демонтажные работы планируем завершить в течение 3−4 недель. После демонтажа первых двух пролётов начнём устройство новых пролетных строений», — заявил представить подрядчика ГК «ЕКС» Александр Огарков.
Работы по замене пролетов продолжатся в течение 5 месяцев. Полностью ввести Добрынинский путепровод в эксплуатацию планируется до 1 ноября.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле половину нового путепровода разберут из-за дефектов