Белгород, , 16:10 — REGNUM Самый масштабный проект в мире студенческого спорта России примет в июне 2021 года открывшаяся «Белгород Арена». Впервые в областном центре пройдёт суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола, сообщили корреспонденту 19 мая в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о проведении соревнований подписали 19 мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и президент Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков. Суперфинал АСБ будет проходить в формате «Финала четырёх» с участием сильнейших мужских и женских команд. Согласно соглашению 3 июня состоятся полуфиналы, 4 июня — матчи за третьи места, а финальные поединки — 5 июня.

«Наша цель — привлечь молодое поколение к занятию спортом. Студенческий спорт самый эмоциональный и открытый. Такие зрелищные соревнования — сильная мотивация. Не будем забывать о безопасности, все требования Роспотребнадзора будут соблюдены в обязательном порядке», — сказал врио губернатора.

Ассоциация студенческого баскетбола объединяет 800 команд из 71 региона.