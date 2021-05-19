Уфа, , 16:10 — REGNUM 13-летний мальчик скончался в результате ДТП с КамАЗом в Уфе. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла днем 19 мая на улице Сельская Богородская.

«Наезд на 13-летнего велосипедиста совершил грузовой автомобиль КамАЗ. На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужден виновник ДТП с двумя погибшими несовершеннолетними.