Киев, , 16:07 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать суд по избранию меры пресечения преследуемому украинскими властями главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, состоявшийся еще 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что на суд допустили только лояльные власти СМИ, поэтому освещение процесса по «горячим следам» получилось несколько однобоким. Сейчас появляются дополнительные подробности — например, общественный деятель Мирослава Бердник отмечает, что прокурор в своей речи цитировал письмо митрополита Андрея Шептицкого с приветствием «победоносной немецкой армии» после захвата Львова в 1941 году.

«Во время суда над Медведчуком прокурор заявил, что «30 июня 1941 года митрополит Шептицкий при обращении ко всему украинскому народу во время провозглашения Акта о восстановлении украинской державы призвал доказать, что украинцы созрели к государственной жизни». Прокурор забыл, правда, дополнить, что Шептицкий призывал доказать это нацистским оккупантам!», — отметила политолог.

Бердник разместила в социальных сетях архивное фото листовки, озаглавленной как пастырское письмо митрополита Андрея Шептицкого к украинскому народу.

«Вот это самое обращение… Прокурор постеснялся процитировать обращение Шептицкого полностью, где тот пишет, что «победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага». …Послание призывает к гражданским доблестям в коллаборантском государстве нацистской оси — это классическая «нацистская агитка… И вот эту нацистскую листовку о честных гражданах нового порядка прокурор читает в обвинении Медведчуку. Т. е. людей судят, если они не следуют этой нацистской писульке, и прокурор обвиняет в данном случае не в нарушении норм Конституции, законов Украины, а в нарушении норм какого-то нацистского листка», — отметила она.

ИА REGNUM напоминает, что 21 мая должно состояться судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу о мере пресечения для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктора Медведчука, но в ОПЗЖ сообщили, что заседание под угрозой, поскольку судья до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна.