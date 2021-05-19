Таллин, , 16:05 — REGNUM Среди участников нынешнего песенного конкурса «Евровидение» нет серьезных конкурентов с большими хитами, а значит, у представителя Эстонии Уку Сувисте есть все шансы пробиться в основной финал. Такое мнение известная певица Анна Вески высказала порталу stolitsa.ee.

«Я слышала почти все песни конкурса и считаю, что Уку Сувисте имеет большие шансы попасть в финал. Я слышала остальных участников и не сказала бы, что у Уку есть какой-то серьезный конкурент с большим хитом», — считает она.

Вески добавила, что многое будет зависеть от симпатий зрителей. «Он отличный певец. Все решит голосование. Нельзя сказать, сильнее ли его песня, чем песня прошлого года. Он сам пишет свои произведения, а каждый автор несколько похож на самого себя, для меня обе его песни имеют сходство», — подлилась своим мнением известная певица.

Уку Сувисте выступит во втором полуфинале в четверг, 20 мая. Ранее в основной финал прошли Россия, Украина, Азербайджан и Литва. Латвия также будет представлена во втором полуфинале 20 мая.