Лилонгве, , 16:05 — REGNUM Партия, состоящая из 16,9 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, уничтожена в Малави, сообщает 19 мая Agence France-Presse.

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По словам малавийского министра здравоохранения Кумбизе Кандодо, просроченный препарат сожгли, «чтобы у людей не было каких-либо подозрений, что для прививок используются просроченные вакцины».

Препарат сожгли на территории горбольницы Лилонгве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение уничтожить просроченный препарат власти Малави приняли в середине апреля. При этом ВОЗ сообщала, что препарат AstraZeneca может использоваться по истечении срока годности ещё три месяца.

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