Москва, , 16:04 — REGNUM Нефть заметно теряет в весе 19 мая днем. Баррель нефти марки Brent стоит $67,30, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Но раз рубеж в $67,50 уже поддался «медведям», нельзя исключать провала к $67, если негативные настроения усилятся. «Бочка» WTI снижается к $64,08 и может отойти ниже $64.

Основной триггер для распродажи заключается не столько в состоянии перекупленности в сырье, сколько в новостях и слухах, связанных с Ираном и его ядерной программой.

Твиты в социальной сети запустили волну опасений относительно пересмотра ядерной сделки с Ираном.

Появление на рынке нефти нового серьезного игрока, в случае действительного пересмотра условий соглашения, сместило бы рыночный баланс, которого достигли с таким трудом.

Пока слухи не получат подтверждения или опровержения, а этого ждут именно сегодня, рынок нефти продолжит раскачивать из стороны в сторону», — считает эксперт.

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