Москва, , 16:04 — REGNUM Затягивание регистрации российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском союзе связано с «сигналами из высоких кабинетов» Брюсселя. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

При этом он подчеркнул, что не хочет обвинять в этом экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства (EMA).

«Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет, — отметил Нарышкин — Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС».

В качестве возможных причин такого поведения со стороны ЕС глава СВР назвал причины политического характера и возможно экономический фактор.

«Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — заключил Нарышкин.

Читайте также: ЕС готовит новую клеветническую кампанию против России — глава СВР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что настоящим тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в европейских странах является противодействие чиновников Европейского союза, а никак не Россия. Он предупредил, что по имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании «антипрививочного» движения за рубежом.