Таллин, , 16:04 — REGNUM Если эстонское государство проявит политическую волю и заботу о своих сограждан, то за счет кардинального отказа от военных расходов можно будет кардинально улучшить жизнь местных пенсионеров. Об этом известный публицист русской Эстонии, директор таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«На доблестную и совершенно бесполезную эстонскую армию в год тратится 600 млн евро. Это 100 тысяч средних пенсий. Следовательно, упразднив эту ненужную структуру, можно либо повысить пенсии на 30%, либо снизить пенсионный возраст до советского (сегодня cредний возраст выхода на пенсию в Эстонию — 63 года — ИА REGNUM)», — написал он.

Русаков напомнил в этой связи, что, согласно статистике Евростата, в Эстонии живут самые бедные пенсионеры Евросоюза. Их насчитывается порядка 300 000 человек.

«Увеличение покупательской способности пенсионеров соответственно оживит экономику, больше покупок, больше дохода продавцам, больше рабочих мест и так далее», — добавил Русаков.

Он также призвал не останавливаться на достигнутом. Сославшись на мнение европейских ученых, Русаков написал, что для национальной экономики Франции с ее огромными социальными расходами выгодно, когда люди старше 40 лет не работают, но получают от государства свою прежнюю зарплату.