Шампейн, , 16:03 — REGNUM Игра Saints Row: The Third Remastered получит бесплатное обновление для консолей PS5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщило издание Eurogamer.

По данным СМИ, это обновление приведёт консольные версии игры к тем же стандартам, что и у «PC-версии с высокими настройками». Обновить Saints Row: The Third Remastered для PS5 и Xbox Series X/S можно будет 25 мая 2021 года.

Напомним, что Remastered — это улучшенная версия приключенческого боевика Saints Row: The Third. Её релиз на PC состоялся в мае 2020 года.

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