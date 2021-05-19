Стокгольм, , 16:03 — REGNUM Разработчики сервиса Spotify добавят в приложение трансляции концертов. Об этом 19 мая сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, первые концерты пройдут в стриминговом сервисе уже в мае и июне 2021 года. Стоимость виртуального посещения мероприятия для российских пользователей составит 269 рублей.

Добавим, что для просмотра концерта пользователь должен купить билет, а также иметь бесплатную или платную подписку на сервис. Заранее записанное выступление будет транслироваться от 40 до 75 минут.

Читайте ранее в этом сюжете: Spotify запустил платную подписку на подкасты в США