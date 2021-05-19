Минск, , 16:02 — REGNUM Белорусская экономика в I квартале вышла на положительное сальдо внешней торговли в размере $828 млн (5,9% к ВВП). При этом не выполнены плановые показатели по доле инвестиций в ВВП и инфляции. Об этом 19 мая заявил председатель правительства Белоруссии Роман Головченко.

«Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,9%. В бюджетной сфере выполнен основной критерий — 82,8% от средней зарплаты по стране. В приоритетном порядке поддержаны низкооплачиваемые категории бюджетников: с января их зарплата повышена в среднем на 9%. Поступательно решается задача по повышению к 2025 году зарплат медицинских и педагогических работников до 150% и 100% к уровню средней зарплаты. Вместе с тем сохраняется негативное влияние межрегиональных разрывов в заработной плате», — цитирует чиновника правительственная пресс-служба.

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«Благодаря устойчивой работе реального сектора не допущено роста безработицы. В марте она составила 4% по методологии Международной организации труда при прогнозе 4,2−4,4% по итогам года», — сообщил Головченко. ВВП Белоруссии в январе — апреле составил 102,5%. Промышленность прибавила 11% к прошлогоднему уровню и «формируется позитивная динамика в сельском хозяйстве — 99,7%, прибавили 0,2 процентного пункта к январю — марту».

«В целом улучшается финансовое состояние организаций реального сектора экономики. Чистая прибыль превысила 3,3 млрд белорусских рублей, при том что в первом квартале прошедшего года мы имели чистый убыток в 5 млрд белорусских рублей. Сумма чистого убытка убыточных организаций сократилась более чем в 10 раз, уменьшилось их количество», — констатировал Головченко. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием правительства сообщил, что по итогам четырёх месяцев «половина отраслей работает в положительной зоне, по 30% хоть и есть небольшой минус, но мы видим, что тренд положительный и по итогам полугодия они выйдут в плюс».

«Также обеспечена социальная стабильность. Номинальная начисленная средняя заработная плата выросла на 14% до более чем 1,3 тыс белорусских рублей. Рост в реальном выражении — около 5%.Что самое важное, в бюджетном секторе зарплата составила более 80% от средней по стране. Не допущен рост безработицы, увеличилось количество занятых в экономике страны», — добавил Чеботарь.

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