Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM За последние шесть лет количество бездомных животных в Нижегородской области снизилось с 15,3 тысячи до 3,6 тысячи особей, то есть почти на 76%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам главы комитета ветеринарии области Михаила Курюмова, этого удалось добиться благодаря принятию в 2014 году закона о гуманном обращении с безнадзорными животными.

Этот документ предписывает содержать животных без хозяев в приюте 20 дней после отлова, стерилизовать и вакцинировать их от бешенства, и уже только после этого возвращать в прежнюю среду обитания.

Курюмов отметил, что в течение первых трех лет реализации программы «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» наблюдалась стагнация популяции безнадзорных животных, но впоследствии ситуация стабилизировалась, и их количество стало уменьшаться.

Сейчас в Нижегородской области работают 15 специализированных организаций, занимающихся отловом бездомных животных и их транспортировкой в приюты.

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