Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль игнорирует ухудшение внешнего фона и почти не движется 19 мая днем на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит практически на месте около 73,72 руб. и может колебаться в пределах 73,60−74,50 руб. Евро балансирует около 90 руб. и способен двигаться в коридоре 89,80−90,50 руб.

Почему «россиянин» остается равнодушным, когда нефтяной рынок раскачивает из стороны в сторону, а внешняя конъюнктура последовательно ухудшается?

Ответ может заключаться в том, что в рублевых парах реализуются точечные интересы бизнеса в том или ином виде или ключевых ведомств.

Тогда курсы плавно движутся к нужным отметкам. Такое уже бывало в российской секции.

Сейчас устойчивость рубля удивляет и местами даже восхищает. Без поддержки изнутри амплитуда колебаний курса российской валюты была бы значительно выше», — считает аналитик.

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