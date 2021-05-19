Нижний Новгород, , 15:59 — REGNUM Нижегородская область занимает 13-е место среди регионов России по количеству банковских кредитов, полученных местными жителями в наличном виде в январе — апреле 2021 года. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро сегодня, 19 мая.

По имеющейся информации, за первые четыре месяца нынешнего года банки предоставили нижегородцам 122 тысячи займов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Активнее всего кредиты в банках по-прежнему берут жители Москвы — с начала 2021 года успело получить 360 тысяч займов. На втором месте остается Московская область — 315 тысяч кредитов. А на третьем расположился Краснодарский край — 216 тысяч кредитов.

Наибольший рост выдач банковских займов за январь-апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Татарии, население которого стало брать кредиты на 43% чаще. Также в тройку лидеров по этому показателю вошли Иркутская область — прирост на 38% и Башкирия — на 37%.

Отмечается, что в целом же за четыре месяца 2021 года банки выдали населению России 5,7 млн кредитов наличными, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.