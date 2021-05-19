Токио, , 15:57 — REGNUM Новая фигурка Amiibo для игры The Legend of Zelda: Skyward Sword HD позволит геймерам пропустить многие геймплейные эпизоды. Об этом 19 мая сообщает издание Eurogamer.

Как оказалось, новая фигурка позволит игрокам в любое время перемещаться между земным и воздушным пространством — в оригинальной игре это можно сделать только на специальных локациях. Издание отмечает, что многие геймеры остались недовольны подобным решением компании Nintendo.

Напомним, Amiibo — это серия коллекционных фигурок от компании Nintendo, которая позволяет их обладателям получать различные преимущества в видеоиграх. Первая партия Amiibo вышла в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирована игра Project GAMM от создателя серии Senran Kagura

Читайте развитие сюжета: Saints Row: The Third Remastered бесплатно обновят для новых консолей