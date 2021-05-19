Прага, , 15:58 — REGNUM Вице-премьера, министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличека будет сопровождать вооружённая охрана. Такое решение приняло чешское правительство, сообщает 19 мая портал novinky.cz.

В действующем кабинете министров Чехии охрана есть у министров иностранных и внутренних дел, юстиции и финансов, телохранители также сопровождают президента и председателей обеих палат парламента страны.

Причины получения Гавличеком охраны неизвестны. Сам министр заявил, что такое решение принято по «объективным причинам» и связано с его работой в минпромторге и минтрансе, но иных деталей он сообщить не может.

Ранее президент Милош Земан поручил Гавличеку исполнять обязанности министра транспорта. В декабре 2020 года к нему приставили временную полицейскую охрану из-за поступавших угроз.

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