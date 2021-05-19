Подгорица, , 15:56 — REGNUM Президент Мило Джуканович заявил 19 мая, что он даже не полумает поддерживать какого-либо дипломата-посла или консула, который каким-либо образом работал и выступал против Черногории.

«Логично, что те, кто выступал против восстановления независимости Черногории и против создания государства в предыдущие 15 лет, не имели морального права добиваться согласия Черногории быть ее представителями. Процесс консультаций по избранию новых послов за рубежом начался, и я напоминаю вам, что у меня было два разговора на эту тему с представителями правительства, в том числе с министром иностранных дел Джордже Радуловичем», — сказал Джуканович на очередной пресс-конференции в Цетинье.

Он заявил, что консультативный процесс продолжается, и что он получил предложение о 18 послах.

По его словам, ни один государственный орган не должен допускать снижения концентрации и критериев для людей, которые работали или выступали против Черногории, быть представителями за рубежом.

«Это будет означать серьезный крах дипломатически-консульской службы, внешней политики и международного рейтинга государства», — сказал Джуканович.