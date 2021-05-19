Уфа, , 16:07 — REGNUM Первый в России жилой комплекс площадью 12 тысяч кв. метров, в котором будут установлены фасадные солнечные системы, намерены построить в Уфе. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

«В соответствии с проектом композитные панели будут заменены на фотоэлектрическую фасадную систему. Таким образом фасад дома будет вырабатывать электроэнергию для питания всех мест общего пользования, лифтов, освещения. Солнечная энергоустановка будет генерировать 16 700 киловатт часов в год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что для руководства Башкирии очень важно внедрять экологичное строительство.

«Использование солнечной энергии мы поддерживаем. Умные дома позволяют не только воспользоваться современными технологиями, но и эффективнее использовать внешнее пространство. Наша задача повсеместно внедрять высокие технологии, а не разовым исключением», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что срок службы модулей свыше 30 лет.

«При их изготовлении использована новейшая гетероструктурная технология», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены запустить в 2020 году две солнечные электростанции.