София, , 15:55 — REGNUM 18 мая президент Болгарии Румен Радев во время выступления на конференции, посвященной грядущему форуму стран «Троеморья», высказался за углубление сотрудничества в рамках данного проекта. Об этом сообщает Polskie Radio.

По мнению Радева, этот проект, в который входят 12 стран центральной и восточной Европы, «создает для его членов новые возможности для экономического развития и укрепления международных социальных и экономических связей». «Поэтому нам необходимо развивать этот проект, не останавливаться на достигнутом и углублять сотрудничество в самых разных сферах», — добавил он.

«Необходимо усовершенствовать пути сообщения с севера на юг. Через нашу границу с Грецией проходят важные транспортные, энергетические и цифровые коридоры, и регион «Троеморья» должен использовать потенциал греческих терминалов сжиженного природного газа (СПГ). Поэтому руководство Греции тоже было приглашено на грядущий саммит объединения», — заявил Радев.

Болгарский лидер также подчеркнул, что инициатива Троеморья должна укреплять связи со стратегическими партнерами — США и Европейским союзом. При этом, он отметил, что интерес к инициативе растет и в других регионах. «Интерес к нашему объединению выразили такие страны, как Япония, Южная Корея и Катар», — добавил он.

«Троеморье» — это политическое и торгово-экономическое объединение стран, находящихся в центральной и восточной Европе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В настоящее время его членами считаются Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.