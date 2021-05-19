Симферополь, , 15:54 — REGNUM Последствия непогоды, обрушившейся на Симферополь, устраняют коммунальщики крымской столицы 19 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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«С 17 по 19 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило девять обращений граждан по упавшим насаждениям, а также деревьям и крупным ветвям, находившимся в аварийном состоянии», — сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

На данный момент работы выполнены либо продолжаются на улицах Бела Куна, Павленко, Эскадронная, Лихачева, Училищная, Тренёва, площади Куйбышева.

Коммунальщики также продолжают работы по спилу аварийно-опасных деревьев, представляющих угрозу безопасности пешеходов и автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС распространило штормовое предупреждение об усилении ветра на территории Крыма до конца суток 19 мая.

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