Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Переговоры между руководством компании DS Borjomi Georgia и бастующими рабочими двух заводов по разливу минеральной воды «Боржоми» провалились, забастовка продолжается. Об этом 19 мая сообщает агентство «Новости-Грузия».

Как рассказал журналистам председатель профсоюза Георгий Диасамидзе, представители предприятия угрожают участникам акции протеста.

«Они звонят бастующим сотрудникам и угрожают им, запрещая давать интервью телеканалам. Они до сих пор не поняли, что нас не запугать, и нам нечего бояться», — заявил Диасамидзе.

Напомним, забастовку работники заводов Borjomi начали 18 мая. Они требуют повысить им зарплату на 50% и создать достойные условия труда. В компании заявляют, что зарплата на заводах якобы выше, чем в среднем по Грузии.

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