Подгорица, , 15:53 — REGNUM Перепись населения в Черногории не может и не должна откладываться на следующий год и необходимо приложить все усилия, чтобы провести ее, как было согласовано, осенью 2021 года, с 1 по 15 ноября, заявили в «Демократическом фронте». Глава фракции DF в парламенте Черногории Славен Радунович сказал изданию Dan, что правительству пора подойти к вопросу переписи с максимальной ответственностью, добавив, что нынешнее руководство статистического ведомства Monstat делает все, чтобы этого не допустить.

«Я не могу поверить, что Гордана Радоевич в мае 2021 года по-прежнему является директором Monstat в Черногории, где мы находимся у власти. Необъяснимо. Неприемлемо. Вот почему я обязан информировать общественность о фактах», — заявляет Радунович.

Во-первых, отмечает он, законопроект о переписи населения, домашних хозяйств и жилищ, который правительство предложило в своем плане работы на этот год на четвертый квартал 2021 года, следует перенести на второй квартал 2021 года.

В 2022 году в Черногории пройдут муниципальные выборы, а в год выборов перепись проводить нельзя, добавил он.

Он подчеркнул, что если перепись будет проведена в год выборов, ее результаты не будут приняты международным сообществом.