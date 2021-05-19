Ярославль, 19 мая, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Ярославле официально разрешены захоронения только на одном муниципальном кладбище, места на котором закончатся в конце 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

City-yaroslavl.ru Осташинское кладбище

Как сообщил депутатам муниципалитета Ярославля заместитель мэра Виталий Леженко, сейчас открыто для захоронений только Осташинское муниципальное кладбище. Новый участок на нем введен в эксплуатацию 17 февраля 2021 года, но свободных мест мало.

«Территория отведенного участка для погребения умерших не может рассматриваться органами местного самоуправления как перспективное функционирование отрасли по причине минимально имеющихся резервов данного участка. Ориентировочные сроки заполнения построенного участка — конец 2021 года», — сообщил депутатам Виталий Леженко.

В мэрии Ярославля надеялись расширить кладбище в селе Селифонтово Ярославского района, но согласие на это не дала районная администрация. Кроме того, в мэрии говорят о выделении финансирования для строительства второго этапа Осташинского кладбища. В этом случае мест для захоронения хватит еще на 2 года.

«Организация ритуальных услуг и интенсивность процесса захоронений определяет необходимость подготовки новых участков для погребения умерших. Стабильность захоронений в городе Ярославле на сегодняшний день находится в крайне тяжелом положении, лимит свободных площадей для захоронений умерших при условии постройки 2-этапа кладбища в начале 2023 года будет исчерпан полностью. В связи с высокой значимостью объекта необходимо предусмотреть в бюджете города Ярославля расходы на финансирование работ по организации строительства нового муниципального кладбища в г. Ярославле, р-н Дзержинский, ул. Осташинская, у дома 11 (2 этап). По информации заказчика работ МКУ «Агентство по строительству» потребность в финансировании на 2021 год составит 21,3 млн. рублей», — пояснил депутатам заместитель мэра Виталий Леженко.

В самом «Агентстве» сумму все же уточнили, с учетом инфляции требуется 22,8 миллиона рублей. Необходимые согласования проект получил, при наличии финансирования будет объявлена конкурсная процедура.