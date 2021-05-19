Париж, , 16:09 — REGNUM С 19 мая во Франции начинается новый этап смягчения связанных с пандемией коронавирусной инфекции карантинных мер, ранее об этом сообщили французские власти.

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После почти полугодового перерыва в стране в рамках данного смягчения карантина открылись музеи, кинотеатры, магазины и веранды ресторанов. При этом время комендантского часа в стане также сокращено и теперь он начинается на два часа позже — в 21:00.

В связи с данным смягчением карантинных ограничений президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром страны Жаном Кастексом первыми выпили по чашке кофе на террасе ресторана около Елисейского дворца, что было показано французским телеканалом BFM.

«Необходимо сохранять бдительность, даже если показатели санитарного мониторинга улучшились. Мы пока не преодолели эпидемию, и это всего лишь один из этапов», — заявил журналистам французский лидер.

Отметим, на сегодняшний день во Франции за все время пандемии выявлено 5 898 347 носителей коронавируса, из которых 17 210 — за последние 24 часа. При этом в стране 108 069 пациентов скончались от COVID-19.