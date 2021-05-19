Симферополь, , 15:53 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республике Крым 19 мая, сообщили в пресс-службе регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

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«МЧС Республики Крым информирует: до конца суток 19 мая в Республике Крым ожидается усиление юго-западного ветра до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с порывами линий электропередач и связи, повалом деревьев; обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий; нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения; возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров с угрозой распространения на населенные пункты.