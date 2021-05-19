Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM В течение 2021 года в Петербурге планируется достроить и ввести в эксплуатацию 12 проблемных строительных объектов, что в совокупности составляет 22 многоквартирных жилых дома на 6677 квартир общей площадью 276 552 кв. метров. Об этом 19 мая сообщили в городском комитете по строительству.

Строящиеся дома Дарья Драй © ИА REGNUM

За прошедшие месяцы 2021 года в городе введено в эксплуатацию шесть долгостроев, среди которых два жилых дома ЖК «Славянский-2» в Павловске, два многоквартирных дома ЖК «Светлый мир. Жизнь…» на Московском шоссе, два дома ЖК «Панорамы залива» на Двинской улице.

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