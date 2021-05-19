Москва, , 15:52 — REGNUM В России изменится ситуация с выдачей потребительских кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что российские банки уменьшили выдачу потребительских кредитов.

«Снижение потребкредитования в апреле может быть связано с ожиданием роста процентных ставок по ним вслед за повышением ключевой ставки, а также в связи с возможной отменой льгот по кредитованию, введенных в прошлом году из-за пандемии коронавируса, — сказал Марков. — Кроме того, сокращение реальных доходов населения уменьшает возможности граждан по обслуживанию взятых на себя кредитных обязательств, в первую очередь необеспеченных. Именно к категории необеспеченных и относятся потребительские кредиты, в отличие от ипотечных и автокредитов».

Как полагает Марков, по мере понимания банками ситуации с обслуживанием гражданами уже взятых потребительских кредитов и возможного уровня ставок по вновь выдаваемым кредитам ситуация с выдачей потребительских кредитов будет изменяться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что объем потребительского кредитования в РФ будет расти, но темпы этого роста продолжат падать.

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