Киев, 19 мая, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Украина ежегодно будет терять 5−6 млрд долларов в случае запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава госкомпании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Свое высказывание чиновник сделал в интервью ExPro, материал опубликован сегодня, 19 мая.

Макогон подчеркнул, что какого-либо компромиссного варианта по «Северному потоку — 2», который был бы выгоден Украине, в принципе не существует. Поэтому у Киева остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство газопровода.

Чиновник также пояснил, как получилась цифра в 5−6 млрд долларов.

«1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Это еще около 2−3 млрд долларов потерь для экономики связаны с подорожанием газа — если газ пойдет через «Северный поток — 2», у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже… Кроме того, нужны дополнительные субсидии», — сказал глава оператора ГТС Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в январе этого года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что, по подсчетам правительства страны, в случае достройки газопровода «Северный поток — 2» суммарные финансовые потери Украины от этого проекта составят порядка 1,5 млрд долларов ежегодно.

В марте бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановойпредположил, что убытки могут составить $3 млрд в год, а на тот момент глава правления «Нафтогаза»Андрей Коболев (был уволен с этой должности в апреле) заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток — 2» является для Украины «вопросом жизни и смерти».