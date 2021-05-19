, 15:51 — REGNUM На восстановление мировой торговли может негативно повлиять ухудшение эпидемиологический обстановки, дальнейшее обострение локальных военных конфликтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала прогноз Конференции ООН, согласно которому мировая торговля товарами вырастет в 2021 году на 19%.

«Если учесть эффект «низкой базы» — снижения мирового экспорта в 2020 году на 7,53% и то, что среднегодовой темп прироста мирового экспорта за 20 лет с 2000 по 2020 годы составил 6,2%, то прирост в 19% не выглядит таким уж высоким, — сказал Прогунова. — Превышение среднегодовых показателей прироста составит всего 5,3%. Например, в 2010 году после кризисного 2009 года прирост мировой торговли составил 21,49%. Негативно на восстановление мировой торговли может повлиять ухудшение эпидемиологический обстановки, дальнейшее обострение локальных военных конфликтов. Например, израильско-палестинского конфликта и вовлечение в них крупных военных держав; последствия вывода американских войск из Афганистана и некоторые другие факторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прогунова оценила перспективы оживления мировой торговли.