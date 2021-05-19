Нур-Султан, , 15:51 — REGNUM Казахстанский рэпер Скриптонит планирует выпустить свой будущий альбом на английском языке. Об этом 19 мая сообщает издание «Канобу».

По данным издания, новая пластинка станет продолжением сотрудничества рэпера с сервисом Apple Music. Для Скриптонита это будет первая англоязычная работа.

В конце апреля Скриптонит выпустил альбом под названием «Свистки и бумажки». В него вошли 15 композиций, в том числе совместные работы с группой Сёстры и рэпером Feduk.

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