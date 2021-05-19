Рига, , 15:48 — REGNUM Торговые центры Латвии потеряли 63 млн евро из-за снижения арендной платы во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на председателя правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньша Ванагса.

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По его словам, с декабря 2020 года доход от аренды торговых центров снизился на 60%, потерян 31 млн евро, а всего с начала пандемии неполученный доход от аренды составил 63 млн евро.

Руководитель альянса сообщил, что оборот традиционной торговли также снизился, а оборот электронной торговли, наоборот, бурно растет. Это привело к росту спроса на склады и логистические центры, которые являются перспективным направлением работы владельцев недвижимости.

Ванагс положительно оценил поддержку правительством торговых центров в размере 20 млн евро для компенсации потерь по арендной плате, но при этом подчеркнул, что латвийские торговые центры все еще находятся в неравном положении по сравнению с торговыми центрами Литвы и Эстонии, где магазинам разрешено работать, пускай и с ограничениями.