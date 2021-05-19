Москва, , 15:48 — REGNUM Успешная борьба с коронавирусом позволяет экспертам улучшать их прогнозы по темпам роста мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), согласно которому в 2021 году мировая торговля вырастет на 16%.

«Среди экспертов нет единства в прогнозах роста мировой торговли в 2021 году. В конце марта Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозировала рост мировой торговли товарами в 2021 году на уровне 8%, — сказал Прогунова. — Более высокие прогнозные показатели ЮНКТАД на уровне 19% торговли товарами и на 8% — услугами обусловлены прежде всего успешной борьбой и более мягкой по сравнению с ожиданиями третьей волной коронавируса (за исключением Индии). Соответственно были повышены ожидания по росту мирового ВВП в 2021 году. Так, например, Еврокомиссия, согласно весеннему прогнозу, ожидает рост ВВП мира на 5,6%, хотя осенью ожидала на 4,6%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, восстановление мировой торговли после кризиса COVID-19 достигло рекордного уровня в первом квартале 2021 года, увеличившись на 10% в годовом исчислении и на 4% в квартальном исчислении.

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