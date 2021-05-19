Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Свердловский областной суд приговорил жителя Екатеринбурга Илью Б. к 17 годам лишения свободы. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданина признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, общеопасным способом), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога). Мужчина сначала признал вину, но на судебном заседании от своих прежних показаний отказался.

По версии следствия, мужчина распивал спиртное в квартире своего знакомого. Возник конфликт, в ходе которого гражданин нанёс знакомому ножевые раны и избил его. Ещё одна участница пьянки из-за выпитого спиртного не могла передвигаться и оказать хоть какое-то сопротивление. Обвиняемый совершил поджог квартиры с помощью зажигалки и горючей жидкости, после чего скрылся с места преступления.

Женщина умерла, а второго пострадавшего удалось своевременно спасти пожарным и полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Серове (Свердловская область) мужчина совершил поджог дома своего знакомого.

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