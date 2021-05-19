Валлетта, , 15:48 — REGNUM Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло прибудет 25 мая в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщили в посольстве Мальты в Москве.

«Министр по иностранным и европейским делам прибудет с рабочим визитом в РФ 25 мая», — сообщили ТАСС в посольстве.

Отмечается, что повестка визита включает в том числе вопросы экономики, сотрудничества в области культуры и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновит с 25 мая авиационное сообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

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