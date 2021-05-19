Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM На востоке Санкт-Петербурга появился первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. В новом пункте уже привились пять человек. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Круглосуточный пункт вакцинации открылся в поликлиническом отделении №10 Городской поликлиники №17» на проспекте Шаумяна, 51 (Красногвардейский район). В ночь на 19 мая, в период с 20:00 до 08:00 мск, там успели провакцинироваться первые пять граждан.

Отметим, всего в городе на Неве на сегодняшний день действует 147 прививочных пунктов. Запас вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в Петербурге превышает 200 тыс. комплектов доз. Запись на прививку доступна: на портале «Госуслуги», через сервис «Здоровье петербуржца», по номеру телефона районной поликлиники и по единому номеру 122.

Добавим, что летом дополнительные пункты вакцинации петербуржцев откроются в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге есть всё, чтобы ускорить темпы вакцинации