Чебоксары, , 15:47 — REGNUM Чувашия продолжает получить комплекты вакцин от COVID-19. Впервые в республику поставлен другой вид вакцины, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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В Чувашию поступило 1,6 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» — с начала пандемии республика впервые получила данный вид отечественной вакцины. До этого в регион поставляли только «Спутник V». Второй вид вакцины отличается условиями хранения, которые позволяют перевозить препарат на дальние расстояния без заморозки.

Всего в республику передано 125,6 тыс. комплектов вакцины. Новые партии распределены по медицинским организациям и прививочным пунктам Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 186 случаев коронавирусом, выздоровел 22 991 человек, умерли 1403 пациента с коронавирусом.

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