Волгоград, , 15:56 — REGNUM Уникальный переход по речным путям совершат понтонные подразделения инженерных войск Южного военного округа. Военные на паромах пройдут около 600 км от постоянной дислокации в Каменском районе Ростовской области до Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе Минобороны РФ.

Речная экспедиция посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. С 1 июня военные инженеры начнут сплавляться по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга.

«В переходе задействуют два парома: на демонстрационном будет представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств. На протяжении всего перехода личный состав подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в городах, где военнослужащие примут участие в патриотических мероприятиях и проведут экскурсии на демонстрационных паромах, а также выполнят тактико-специальные учения», — пояснили в ЮВО.

Завершится экспедиция 22 июня на историко-мемориальном комплексе «Мамаев курган», где понтонные подразделения ЮВО, а также Центрального и Западного военных округов пройдут парадным строем. В переходе примут участие свыше 150 военнослужащих.