Сеул, , 15:50 — REGNUM Посол Южной Кореи в Японии Кан Чхан Иль в ближайшее время вручит верительные грамоты императору Японии Нарухито. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, правительства двух стран согласовывают дату проведения церемонии, которая состоится до конца мая.

Известно, что изначально церемония откладывалась из-за напряжённости в отношениях между двумя странами, затем была назначена на 8 апреля. Однако её вновь пришлось отложить из-за травмы ноги главы южнокорейского диппредставительства.

Напомним, что Кан Чхан Иль прибыл в Токио 22 января, а 12 февраля отправил копии верительных грамот в министерство иностранных дел Японии, что позволило ему приступить к исполнению обязанностей.