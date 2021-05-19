Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Санкции против бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши по подозрению в коррупции ввели США. Об этом 19 мая говорится в обнародованном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Я объявляю о включении (в санкционный список) бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши в связи с его участием в масштабной коррупции. На посту премьер-министра он был вовлечен в коррупционные действия», — говорится в заявлении.

Также экс-президенту и членам его семьи запрещен въезд на американскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно новому отчету Госдепа США о Латинской Америке, шесть чиновников Гондураса и два политика Гватемалы «предполагаются коррумпированными».