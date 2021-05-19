Волгоград, 19 мая 2021, 15:47 — REGNUM Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали полицейские в Волгограде. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе регионального УМВД.
21-летний парень приехал в Волгоградскую область на «заработки» и арендовал жилье в Камышине. Оперативники задержали его с поличным во время закладки наркотика в тайник в Советском районе Волгограда. В общей сложности из тайников в Советском и Дзержинском районах, а также по месту проживания молодого человека полицейские изъяли почти 500 граммов сильных наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.