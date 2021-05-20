Киев, 20 мая, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Украина продолжает пребывать в мире грез, забыв учесть изменения, которые пандемия принесла в международную реальность. О том, почему вакцину от ковид украинцы могут ждать неопределенно долгое время, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

Пример проблем с поставками, которые определяют нынешнюю ситуацию с обеспечением вакциной, был продемонстрирован поставкой 1,5 миллиона доз AstraZeneca, из которой треть на Украину все-таки попала. А вот дальше случилась тишина, лучше самых громких слов говорящая о том, что та страна, которая сейчас не производит антиковидную вакцину или не имеет гигантских средств для ее закупки, рискует остаться с носом.

Особенно если эта страна, подобно Украине, решит понадеяться на скорую международную помощь.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Самоубийство Украины в теплой ванне «вакцинной мечты»».